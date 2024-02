Sci di fondo, i convocati dell’Italia per la tournée nordamericana: Pellegrino e Barp le punte azzurre

Dopo quasi due settimane di stop, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo si trasferirà oltreoceano per un doppio appuntamento nordamericano tra Canada e Stati Uniti. La prima tappa andrà in scena a Canmore da venerdì 9 a martedì 13 febbraio, mentre la seconda si svolgerà a Minneapolis da sabato 17 a domenica 18 febbraio.

L’Italia ha annunciato oggi la lista dei 9 atleti convocati per la trasferta in Nord America: Federico Pellegrino, Elia Barp, Francesco De Fabiani, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Simone Daprà in campo maschile e Caterina Ganz, Francesca Franchi, Nicole Monsorno al femminile.

A Canmore il programma verrà inaugurato da una 10 km a skating con partenza a intervalli, mentre il giorno successivo si disputeranno le sprint, sempre in tecnica libera. L’11 febbraio si proseguirà con una mass start di 20 km in tecnica classica, mentre martedì 13 si terrà una sprint in alternato. A Minneapolis si comincerà il 17 febbraio con un’altra sprint a skating, che verrà seguita da una 10 km a cronometro con la stessa tecnica.