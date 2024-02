Quando le prossime gare di sci alpino? Tornano le discipline tecniche a Bansko e Soldeu: programma, orari, tv

La Coppa del Mondo di sci alpino incrocia le dita e prova a ripartire. Dopo il quasi nulla dello scorso fine settimana con le cancellazioni di Chamonix (tranne lo slalom) e Garmisch-Partenkirchen, è già tempo di pensare ai prossimi impegni che proporranno ai due comparti due prove tecniche per rimettersi in carreggiata.

Iniziamo dal comparto femminile. Le atlete saranno impegnate a Soldeu (Andorra) per un gigante nella giornata di sabato 10 febbraio e uno slalom nella giornata di domenica 11 febbraio. Sulla pista denominata Avet tornerà in scena Mikaela Shiffrin? Lara Gut-Behrami continua nel suo pressing e la prova tra le porte larghe potrebbe addirittura permetterle il sorpasso in caso di assenza della statunitense.

Il comparto maschile, invece, sarà di scena a Bansko (Bulgaria). Sabato 10 febbraio si inizierà con una gara tra le porte larghe, mentre domenica 11 febbraio sarà la volta dei rapid gates. In questo caso Marco Odermatt ha già ampiamente messo le mani sulla sua terza Sfera di Cristallo, per cui vivremo due gare senza grosse pressioni con gli italiani che proveranno finalmente a emergere.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 dgt) o Rai2 in base al palinsesto, mentre su Eurosport il canale di riferimento sarà Eurosport 1 (210). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Sabato 10 febbraio

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Bansko

Ore 10.30 prima manche gigante femminile Soldeu

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Bansko

Ore 13.30 seconda manche gigante femminile Soldeu

Domenica 11 febbraio

Ore 09.30 prima manche slalom maschile Bansko

Ore 10.30 prima manche slalom femminile Soldeu

Ore 12.30 seconda manche slalom maschile Bansko

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile Soldeu

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (211), Rai2 e RaiSportHD (227 e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse