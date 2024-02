Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis 2024. Sarà la gara di casa di Jessica Diggins

Il massimo circuito dello sci di fondo sta per affrontare un ambito inedito. Nel weekend si gareggerà all’interno del Theodore Wirth Park, nei pressi di Minneapolis. Siamo, invero, a casa di Jessica Diggins. La più grande fondista americana di tutti i tempi è difatti originaria di Afton, situata ai margini orientali dell’area metropolitana della città più iconografica del Minnesota.

Minneapolis avrebbe dovuto organizzare una tappa di Coppa del Mondo già nel marzo 2020, ma dovette rinunciarvi per il sopraggiungere della pandemia. In generale, si ritorna negli Stati Uniti dopo 22 anni. Le ultime competizioni stars&stripes sono quelle dei Giochi olimpici di Salt Lake City 2002. Un’edizione che l’Italia ricorda con grande piacere per l’oro di Stefania Belmondo nella 15 km mass start e la doppietta Paruzzi-Belmondo nella 30 km.

Vero che quell’oro e quell’argento arrivarono “a tavolino”, in seguito alla squalifica di Larisa Lazutina per positività alla Darbepoetina alfa (farmaco equivalente all’Epo), ma le azzurre poterono salire sul podio e ricevere in loco le rispettive medaglie, poiché la russa gareggiò sub judice e venne tolta di classifica prima della cerimonia di premiazione. Doveroso, infine, ricordare anche il bronzo di Belmondo nella 10 km di qualche giorno prima.

Il Minnesota ha già ospitato una gara di Coppa del Mondo, seppur in altra località. Si deve tornare al febbraio 1985, quando a Biwabik (un paio di centinaia di km a nord di Minneapolis) si disputò una 10 km in alternato. Vinse la norvegese Brit Pettersen davanti alla connazionale Marianne Dahlmo e alla finlandese Marjo Matikainen. In questo 2024 il programma prevede solo gare a skating. Una sprint nella giornata di sabato e una 10 km contro il cronometro domenica.