Sci di fondo: Monsorno, Hellweger, Pellegrino e Barp avanzano nelle qualificazioni della sprint di Canmore

A Canmore, in Canada, proseguono le gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: nelle qualificazioni della sprint in tecnica libera avanzano quattro dei sei azzurri al via. Superano il turno Nicole Monsorno tra le donne e Michael Hellweger, Federico Pellegrino ed Elia Barp tra gli uomini, mentre non ce la fanno Francesca Franchi nella prova femminile e Simone Daprà in quella maschile.

Nelle qualificazioni femminili fa segnare il miglior crono la svedese Jonna Sundling, prima in 2’40″23, che precede la connazionale Linn Svahn, leader della classifica di specialità, seconda a 2″20, e la norvegese Kristine Stavaas Skistad, terza a 5″57, mentre la leader della graduatoria generale, la statunitense Jessie Diggins, è sesta a 6″84.

In casa Italia supera il turno soltanto una delle due azzurre al via, ovvero Nicole Monsorno, che si classifica 19ma a 11″46, mentre non ce la fa a rientrare tra le prime trenta Francesca Franchi, 44ma a 22″02, la quale comunque incamera sette punti per la classifica di Coppa del Mondo.

Nelle qualificazioni maschili il miglior tempo è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che copre gli 1.3 km del tracciato in 2’22″87, ma alle sue spalle c’è l’azzurro Michael Hellweger, secondo ad appena 0″67, mentre il transalpino Lucas Chanavat è terzo a 1″13.

Molto bene pure Federico Pellegrino, settimo a 3″65, mentre in casa Italia entra tra i primi 30 anche Elia Barp, che si attesta in 25ma posizione a 6″29. Eliminato, invece, Simone Daprà, il quale si classifica 39° a 8″29, portando a casa dodici punti in classifica.