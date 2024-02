Sci alpino, Zwischenbrugger fa suo il gigante di Pass Thurn di Coppa Europa, Talacci 9°, Franzoni 12°

Noel Zwischenbrugger è profeta in patria e si aggiudica il primo gigante di Pass Thurn (Austria) valevole per la Coppa Europa maschile di sci alpino 2023-2024. Sulla pista austriaca Noel Zwischenbrugger ha chiuso con il tempo complessivo di 1:49.06 (53.51 nella prima manche e 55.55 nella seconda) precedendo per appena 7 centesimi il francese Flavio Vitale, mentre completa il podio il norvegese Hans Grahl-Madsen a 31 centesimi.

Quarta posizione per lo svizzero Marco Fischbacher con un distacco di 37 centesimi, quinto il norvegese Jesper Wahlqvist a 50 dopo aver rimontato ben 23 posizioni, mentre è sesto lo svizzero Lenz Haechler a 65 (20 posizioni risalite).

Settima posizione per il tedesco Jonas Stockinger a 71 centesimi, ottavo l’austriaco Fabian Bachler a 79, quindi nono Simon Talacci a 82 centesimi, con lo svizzero Delio Kunz che completa la top10 a 1.02.

Gli altri italiani. Si ferma in 12a posizione Giovanni Franzoni a 1.13, quindi 21° Simon Maurberger a 1.37, mentre è 30° Tommaso Saccardi a 2.22, davanti a Francesco Riccardo Zucchini a 2.26.