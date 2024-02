Sci alpino, Paris: “Perso l’equilibrio”. Bosca: “Ho saltato troppo”. Schieder: “Sono deragliato”

Nessun italiano nella top-10 della discesa libera di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il migliore azzurro al traguardo è stato Guglielmo Bosca, 14mo con un ritardo di 93 centesimi dallo svizzero Niels Hintermann. Dominik Paris ha commesso un grave errore che gli è costato il podio e ha chiuso in 18ma piazza. Christof Innerhofer 21mo, a punti anche Pietro Zazzi (25mo) e Mattia Casse (26mo). Florian Schieder 55mo. Gli azzurri hanno analizzato le prorie prestazioni attraverso i canali federali.

GUGLIELMO BOSCA: “Sto sciando bene, purtroppo oggi ho fatto qualche errorino. Sapevo di avere nelle corde un buon piazzamento, vedendo anche le prove, ma ho saltato un po’ troppo e ho perso decimi che in una gara così stretta si pagano. Saremo più carichi per domani, cercando di fare ancora meglio”.

DOMINIK PARIS: “Ho perso l’equilibrio all’atterraggio di quel salto, ho provato a riprendere lo sci ma mi è scappato e non c’è stato niente da fare. Un peccato. Alla fine sono arrivato in fondo: un po’ in ritardo… Non sono contento, non va bene. Quando sai che sei primo nella parte alta e in quella bassa e fai un errore così è ancora peggio di quando scii male”.

CHRISTOF INNERHOFER: “Gara buona, sicuramente ho un trend positivo. Qualche errorino, sarebbe stato possibile fare due decimi in meno. Sicuramente è stata una stagione difficile, perché ho gareggiato con un tendine staccato. Mi piace troppo sciare, e quando sto bene si vede che posso fare buoni risultati”.

MATTIA CASSE: “Sto cercando di attaccare e di fare velocità, ma non arriva quella velocità che vorrei. Sto sciando bene, ma è come se non riuscissi a rischiare quel pelino in più. Ho una buona costanza, ma fatico a trovare il limite”.

FLORIAN SCHIEDER: “Sulla ‘Tommy Moe’ ho preso qualcosa, non ho capito nemmeno bene cosa, e sono deragliato. Purtroppo su una pista così, con un errore del genere sei completamente fuori. Ma non c’è niente da fare, è così. Guardiamo avanti”.