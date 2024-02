Sci alpino, Ambra Pomare sfiora il podio nel gigante dei Mondiali Junior. Oro a Richardson, bronzo per Lara Colturi

Britt Richardson si è aggiudicata il gigante valevole per i Campionati Mondiali junior 2024 di sci alpino in corso di svolgimento a Portes du Soleil – Haute Savoie (Francia). Sulla pista transalpina l’Italia ha mancato il podio per un soffio, con Ambra Pomare che si è dovuta accontentare del quarto posto al termine di due manche di livello.

La vittoria, come detto, è andata alla canadese Britt Richardson con il tempo complessivo di 2:01.96 (prima manche chiusa in vetta in 59.44, seconda in 1:02.52) con ben 81 centesimi di margine sulla svizzera Stefanie Grob (seconda già a metà gara) mentre si mette al collo la medaglia di bronzo Lara Colturi (+1.18) che gareggia sotto la bandiera dell’Albania.

Quarta posizione per la nostra Ambra Pomare a 1.49, quinta la statunitense Elisabeth Bocock a 1.56, mentre è sesta la svizzera Janine Maechler a 1.73. Settima la tedesca Jana Fritz a 1.85, mentre è ottava la nostra Francesca Carolli a 1.93. Nona l’austriaca Valentina Rings-Wanner a 1.90, mentre completa la top10 la svedese Cornelia Oehlund a 2.46.

Si ferma in 12a posizione l’azzurra Emilia Mondinelli a 2.56, mentre è 15a Beatrice Sola a 3.14. Nel complesso, quindi, l’Italia chiude con 4 atlete nelle prime 15 posizioni mancando, però, una nuova medaglia.

