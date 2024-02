Salto con gli sci: spettacolare rimonta di Wellinger a Willingen, è sua la vittoria. Alex Insam unico azzurro nei 30

A Willingen cambia tutto, anche per via delle condizioni del vento (frontale solo a tratti) e di un’incessante pioggia, tra prima e seconda serie dell’ultima gara della settimana in Coppa del Mondo. E ad approfittarne è Andreas Wellinger: il tedesco mette a segno una spettacolare rimonta che lo porta dal settimo al primo posto con 237.6 punti complessivi. Decisivo il secondo salto da 149 metri e quota 126.3; non il più lungo, ma il migliore della serie finale con tanto di telemark.

Beffato di poco Ryoyu Kobayashi: il Concorde giapponese è il più costante tra prima e seconda serie, ma manca davvero di poco il colpo definitivo in virtù di qualche imperfezione nel secondo tentativo e finisce a due soli punti da Wellinger. Completa, meritatamente, il podio lo svizzero Gregor Deschwanden, autore del salto più lungo di oggi con 152 metri e nel complesso a quota 231.8. Risale parecchio anche Daniel Tschofenig: l’austriaco è quarto a quota 229.9, davanti al norvegese Marius Lindvik con 226.1.

Il sesto posto è di Stefan Kraft: 222.3 per l’austriaco, che si colloca davanti a Timi Zajc, con lo sloveno che ottiene, in risalita dal 12° posto, un bel 221.5. L’occasione sprecata è però di Aleksander Zniszczol, anche se il termine non è propriamente esatto. Che buchi il secondo salto, infatti, finisce per starci in condizioni di vento che improvvisamente cambia: gli 86.5 punti che lo portano a 218 dopo che, nella prima serie, aveva fatto 131.5 con 12.4 punti di vantaggio su Kobayashi si spiegano anche così. Ottimo nono il ceco Roman Koudelka, che non si vedeva in top ten da Sapporo 2020: per lui quota 213.2 a precedere il nipponico Ren Nikaido (206.2).

Giornata non positiva per gli italiani: solo Alex Insam si qualifica per la seconda serie ed è 21° con 180.7 punti (125.5 metri e 82.9 punti nella prima serie, 130.5 e 97.8 nella seconda). Chiudono rispettivamente a 104 e 100.5 metri con 43.9 e 43.1 punti Francesco Cecon e Andrea Campregher, 47° e 48° nella prima serie.