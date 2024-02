Salto con gli sci femminile: Silje Opseth mostruosa nel prologo a Willingen, italiane oltre il 15° posto

Si è appena concluso il primo atto ufficiale che, a Willingen, manda in scena la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile. Non una vera e propria qualificazione, sull’HS147 tedesco, ma, poiché le saltatrici in gara sono solo 34 (poi diventate 33), un prologo. A guidare la classifica è la norvegese Silje Opseth, che tira fuori una magistrale prova da 149 metri con 120.2 punti: avesse saltato tra gli uomini, avrebbe ampiamente toccato la top ten.

Staccatissime sia Nika Kriznar che Nika Prevc: le due slovene sono seconda e terza rispettivamente a quota 104.3 e 98.2, saltando rispettivamente 138.5 e 132.5 metri. Quarta, con 92.6, la giapponese Yuki Ito e quinta a quota 89.6 la canadese Alexandria Loutitt. Loro, con 130 e 131.5 metri, sono anche le uniche altre ad aver raggiunto o superato la misura di 130.

Sesta e settima le tedesche Katharina Schmid e Luisa Goerlich, che terminano l’una a 77.3 e l’altra a 76.8, poi è ottava la norvegese Thea Minyan Bjoerseth a 72.5. Nona a 71.8 la giapponese Sara Takanashi, chiude la top ten l’altra tedesca Selina Freitag a 70.1.

Il capitolo Italia si riassume così: 17° posto per Lara Malsiner a quota 52.2 con salto da 111.5 metri, 24° per Annika Sieff che scrive 36.7 arrivando a 108 metri e, infine, 30° per Jessica Malsiner a quota 16.6 con 93.5 punti.