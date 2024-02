Salto con gli sci femminile, Opseth vince gara-2 sul Large Hill di Willingen davanti a Prevc. A punti le sorelle Malsiner

Silje Opseth torna a brillare e regala grande spettacolo nella seconda competizione del weekend sul trampolino grande HS147 di Willingen, in occasione del nono appuntamento stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. Prima vittoria (e primo podio) dell’inverno per la talentuosa norvegese, che raggiunge così quota 6 successi individuali nel circuito maggiore, tutti ottenuti in gare su Large Hill.

Opseth ha fatto la differenza nella prima serie con il miglior punteggio del lotto, per poi difendersi alla grande nella seconda parte della competizione con un salto strepitoso (150 metri) almeno fino all’atterraggio, a dir poco problematico ma salvato in qualche modo senza toccare la neve con nessuna parte del corpo. Nonostante valutazioni dei giudici abbastanza basse, la scandinava è riuscita a conservare 8.1 punti di margine sulla slovena Nika Prevc ritornando alla vittoria dopo quasi un anno di attesa.

Seconda posizione comunque preziosa per la leader della classifica generale di Coppa del Mondo, autrice del miglior punteggio assoluto nella seconda serie con un salto fantastico sia in termini di misura (146 metri) sia a livello di atterraggio, che le ha consentito di recuperare ben quattro posti rispetto alla prima metà dell’evento. Podio completato in terza piazza a 14.3 punti dalla giapponese Yuki Ito.

A seguire, molto più distanziate, troviamo in graduatoria la nipponica Sara Takanashi quarta davanti alla slovena Nika Kriznar e alla tedesca Katharina Schmid. In ottica corsa alla Sfera di Cristallo, c’è da segnalare l’assenza odierna di Eva Pinkelnig ed il passaggio a vuoto di una sfortunata (con il vento) Alexandria Loutitt, solo 19ma. Alti e bassi invece in casa Italia, con Annika Sieff subito eliminata in 33ma posizione ed entrambe le sorelle Malsiner a punti: 21ma Lara e 27ma Jessica.