Ranking ATP, l’Italia primeggia con più giocatori U23 nella top-100: Jannik Sinner, il leader

Italia punto di riferimento del tennis mondiale? Parliamone. Al di là dei riscontri notevoli ottenuti, ultimo dei quali quello del WTA1000 di Jasmine Paolini, a colpire nel settore maschile è un altro dato. Ci si riferisce alla presenza di tennisti giovani e quindi dal potenziale ancora da completare, che già nel loro percorso un segno l’hanno lasciato.

Il Bel Paese, da questo punto di vista, è in una posizione di privilegio in quanto primeggia per il numero di tennisti, appartenenti alla fascia U23 nella top-100. Chiaramente, c’è Jannik Sinner a guidare il gruppo, con i suoi successi straordinari (n.3 del mondo). Alle sue spalle troviamo Lorenzo Musetti (n.26), classe 2002, Flavio Cobolli (n.64), classe 2002 e Luciano Darderi (n.78), classe 2002. Una classifica che esclude Matteo Arnaldi, che il 22 febbraio ha compiuto 23 anni, ma chiaramente anche il ligure (n.42) va considerato in un discorso più generale.

Alle spalle dell’Italia ci sono gli USA e la Francia con tre giocatori, l’Argentina e la Repubblica Ceca con due, in quest’ultimo caso va sottolineata la presenza del 18enne Jakub Mensik, il più giovane nel club dei 100 giocatori migliori del mondo. Spagna in cui il solo Carlos Alcaraz è il riferimento, in controtendenza rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni.

RANKING ATP AGGIORNATO

*Si tengono conto anche delle scadenze all’inizio di questa settimana, nella graduatoria proposta

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Jannik Sinner 8270

7 Holger Rune 3530

17 Ben Shelton 2055

26 Lorenzo Musetti 1480

36 Jiří Lehečka 1180 1660

44 Arthur Fils 1028

48 Jack Draper 951

57 Mariano Navone 906

64 Flavio Cobolli 830

76 Alex Michelsen 754

78 Luciano Darderi 737

80 Arthur Cazaux 719

83 Jakub Menšík 701

85 Luca Van Assche 696

90 Brandon Nakashima 645

100 Thiago Agustín Tirante 598