Ranking ATP (5 febbraio 2024): Sinner resta 4°, prosegue la scalata di Cobolli

Come è nell’ordine normale delle cose, la settimana immediatamente successiva agli Australian Open non regala alcuno scossone in vetta. Guadagna qualche punto il danese Holger Rune, ma senza vincere a Montpellier: gli serve solo per aumentare la distanza tra sé e il polacco Hubert Hurkacz.

In questo scenario, naturalmente, Jannik Sinner si tiene stretto il proprio quarto posto, e non importerà, di fatto, che scali i punti della vittoria proprio a Montpellier non giocando questa settimana a Marsiglia: ormai, tra i primi 4 e il resto, c’è un divario difficilmente colmabile a breve termine. A guadagnare più posizioni di tutti nei 100 nella settimana è l’austriaco Jurij Rodionov, che fa segnare +19 con la vittoria al Challenger di Coblenza (Koblenz) arrivando al numero 89.

RANKING ATP

Lunedì 5 febbraio 2024

1 Novak Djokovic (SRB) 9855

2 Carlos Alcaraz (ESP) 9255

3 Daniil Medvedev 8765

4 Jannik Sinner (ITA) 8310

5 Andrey Rublev 5050

6 Alexander Zverev (GER) 5030

7 Holger Rune (DEN) 3775

8 Hubert Hurkacz (POL) 3540

9 Taylor Fritz (USA) 3195

10 Stefanos Tsitsipas (GRE) 3025

Sono due le principali variazioni nell’ambito dei giocatori italiani inseriti tra i primi 200. In particolare, Flavio Cobolli con i quarti di Montpellier continua a salire ed è a ridosso dei primi 70 (in particolare è 71°). La semifinale raggiunta nel Challenger tedesco sopracitato, invece, fa sì che Stefano Travaglia rientri nei 200, e precisamente al 182° posto, portando così a 17 il numero di azzurri entro questo range di posizioni.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 5 febbraio 2024

4 Jannik Sinner 8310

27 Lorenzo Musetti 1480 (-1)

41 Matteo Arnaldi 1046 (-3)

46 Lorenzo Sonego 1010

71 Flavio Cobolli 779 (+5)

103 Fabio Fognini 605 (-1)

111 Giulio Zeppieri 560 (-1)

114 Luca Nardi 548

124 Matteo Berrettini 512

136 Luciano Darderi 491 (-1)

151 Andrea Vavassori 426 (-3)

156 Matteo Gigante 408 (-1)

162 Andrea Pellegrino 397 (+1)

182 Stefano Travaglia 331 (+19)

197 Marco Cecchinato 314 (+3)

199 Federico Gaio 313 (-2)

200 Mattia Bellucci 313 (-2)