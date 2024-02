Quanto ha guadagnato Angelina Mango vincendo Sanremo 2024? La cifra e il rimborso spese

Quanti soldi ha guadagnato Angelina Mango vincendo il Festival di Sanremo 2024? Domanda che è sulla bocca di tutti gli appassionati di musica e non solo, dopo la conclusione in notturna della celeberrima kermesse canora. La 22enne si è imposta sul palco del Teatro Ariston grazie alla bella interpretazione della sua canzone “La noia” con cui si è aggiudicata la 74ma edizione dell’evento.

La giovane artista, figlia del compianto Pino Mango e grande protagonista durante l’estate con una travolgente hit, è sulla bocca di tutta Italia e sarà in radio per i prossimi mesi oltre ad avere diverse apparizioni televisive. Angelina Mango ha trionfato per la prima volta in carriera. Va ricordato che la cantante rappresenterà l’Italia tra tre mesi all’Eurovision Song Contest. Il premio di gara, però, è davvero sorprendente ed è pari a zero euro.

Sì, il Festival di Sanremo non ha un montepremi: i guadagni arrivano dal circuito musicale e dalla visibilità, ma non dal risultato di gara. Per i vincitori, come per tutti gli altri concorrenti, è previsto esclusivamente un rimborso spese per vitto e alloggio (si parla di circa 48.000 euro…), con un minimo di gettone di presenza.

QUANTO HA GUADAGNATO ANGELINA MANGO VINCENDO SANREMO?

Zero euro. Non è previsto un montepremi per il risultato di gara. Previsto un rimborso spese di circa 48.000 euro.