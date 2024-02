Quando le prossime gare di sci alpino? Tornano discesa e superG a Kvitfjell e Crans Montana: programma, orari, tv

Dopo aver messo in archivio i fine settimana dedicati alle gare tecniche di Bansko e Soldeu, la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 si prepara per il prossimo weekend che, invece, sarà concentrato sulla velocità. Gli uomini saranno di scena a Kvitfjell (Norvegia) mentre le donne saranno in azione a Crans Montana (Svizzera).

Cosa ci attende dal programma della prossima settimana? Il comparto maschile sarà di scena sulla pista scandinava dove si svolsero le gare delle Olimpiadi del 1994 a partire da giovedì 15 febbraio con la prima delle due prove della discesa. La gara si disputerà poi sabato 17 febbraio alle ore 12.00, quindi domenica allo stesso orario si replicherà con il superG.

Le donne, invece, saranno di scena a Crans Montana. Si inizierà già da mercoledì 14 febbraio con la prima delle due prove della discesa, quindi si aprirà un weekend quanto mai ricco di appuntamenti. Venerdì 16 febbraio alle ore 10.30 si partirà con la prima discesa. Replica nel giorno successivo al medesimo orario, quindi domenica 18 toccherà al superG, sempre alle ore 10.30.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 dgt) o Rai2 in base al palinsesto e Eurosport 1 (210). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Mercoledì 14 febbraio

Ore 10.30 prima prova discesa femminile Crans Montana

Giovedì 15 febbraio

Ore 10.30 seconda prova discesa femminile Crans Montana

Orario da stabilire – prima prova discesa maschile Kvitfjell

Venerdì 16 febbraio

Ore 10.30 discesa femminile #1 Crans Montana

Orario da stabilire – seconda prova discesa maschile Kvitfjell

Sabato 17 febbraio

Ore 10.30 discesa femminile #2 Crans Montana

Ore 12.00 discesa maschile Kvitfjell

Domenica 18 febbraio

Ore 10.30 superG femminile Crans Montana

Ore 12.00 superG maschile Kvitfjell

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (210) e RaiSportHD (227 e 58 dgt) oppure Rai2 in base al palinsesto

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport