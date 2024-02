Puppo sul rientro di Sinner: “Più difficile che all’inizio degli Australian Open. In Musetti vedo una logica”

Dario Puppo ha parlato dell’attesissimo esordio di Jannik Sinner all’ATP 500 di Rotterdam. Il telecronista di Eurosport ha analizzato la situazione durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Qui è indoor, il contesto che lui predilige. L’esordio potrebbe essere più difficile delle prime tre-quattro partite agli Australian Open. Potrebbero esserci partite divertenti. Sarei contento di vederlo contro Monfils, Shapovalov o Bublik (i possibili avversari dopo l’esordio contro van de Zandschulp, n.d.r.)“.

Un passaggio anche su Matteo Berrettini, dopo che il tennista romano ha annunciato che tornerà presto in campo: “Io ora credo che Berrettini possa risalire la corrente, deve concretizzarsi per essere competitivo sull’erba, sperando di non avere interruzioni per problemi fisici“.

Lorenzo Musetti ha perso all’esordio all’ATP 500 di Rotterdam, ma Dario Puppo vede il bicchiere mezzo pieno: “Nella costruzione del punto ci vedevo più logica. A Musetti piace lo scambio lungo su qualsiasi superificie e questo è sbagliato perché devi adattarti alle situazioni. Non ha sfruttato il match point ma perché è stato bravo l’avversario. Lo vedo in positivo. Comincio a vedere qualcosa, penso che Barazzutti possa incidere e aspettiamo la stagione su terra“.

Luciano Darderi ha vinto il torneo ATP 250 di Buenos Aires e Dario Puppo si è soffermato su un dato interessante: “Era dall’ottobre 2022 a Napoli che non c’era un italiano in finale di un torneo ATP al di fuori di Sinner. Non si può vendere il prodotto come se fosse un tutto Sinner, il tennis è tennis. Non dobbiamo dimenticare che il momento del tennis maschile è buono, hanno vinto la Coppa Davis, hanno saputo esprimere un tennis importante tirandosi fuori dalla buca di Bologna, ma non è che è stato il momento migliore per i tennisti italiani. In precedenza Musetti aveva battuto Alcaraz in una finale, Berrettini sappiamo quello che ha fatto, Sonego ha vinto tornei su tre superfici diverse. Arnaldi è da un anno che è sul circuito principale ed è un giocatore che tornerà in semifinale. Questo discorso per capire che Sinner in questo periodo ha fatto 11 semifinali, ne ha vinte 8 e ha vinto le ultime 4: è un giocatore diverso, non abbiamo altri giocatori vicino a lui, ma abbiamo tanti giocatori in crescita come Darzeri, Zeppieri, Cobolli“.