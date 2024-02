Programma F1, orari e tv GP Bahrain 2024: palinsesto Sky e TV8 29 febbraio-2 marzo

Signore e signori, ci siamo! Scatta ufficialmente il Mondiale di Formula Uno 2024. Dopo la pausa invernale si torna finalmente in azione con il weekend del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento di una lunghissima stagione che ci accompagnerà fino a dicembre con 24 tappe in giro per il mondo.

Il campionato scatterà come tradizione sul tracciato di Sakhir, laddove si sono appena disputati i test pre-stagionali che, come si è visto, hanno rimesso Max Verstappen al comando delle classifiche. Il tre-volte campione del mondo, dopo un 2023 letteralmente dominato, vuole continuare su questa scia con una RB20 che sembra una nuova evoluzione di una monoposto impeccabile.

Alle spalle di “Super Max” chi vedremo? Ferrari, Mercedes, McLaren o Racing Bulls? Tante vetture e piloti che proveranno a fare di tutto per trovare un posto al sole. Charles Leclerc (fresco di rinnovo) e Carlos Sainz (appiedato a favore di Lewis Hamilton nel 2025) cercheranno di iniziare con il piede giusto, per mettersi definitivamente alle spalle la scorsa stagione.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In chiaro, su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) si potranno seguire in differita le qualifiche (venerdì ore 22.00) e la gara (sabato ore 21.30). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre le differite di qualifiche e gara saranno anche su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP BAHRAIN 2024

Venerdì 29 febbraio

Ore 12.30-13.30 Prove libere 1

Ore 16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 1 marzo

Ore 13.30-14.30 Prove libere 3

Ore 17.00-18.00 Qualifiche

Domenica 2 marzo

Ore 16.00 Gran Premio del Bahrain

PROGRAMMA GP BAHRAIN: DOVE SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita di qualifiche e gara su TV8

Diretta streaming: NOW, SkyGO e TV8.it per qualifiche e gara

Diretta testuale: OA Sport