F1, Ivan Capelli: “Red Bull in vantaggio, ma la Ferrari è sulla strada giusta. Attenzione all’Aston Martin”

In occasione della presentazione della nuova stagione motoristica di Sky Sport, Ivan Capelli, ex pilota di F1, ed oggi talent della pay-tv che trasmetterà in esclusiva tutti i Gran Premi della stagione 2024, ha fotografato quello che potrà succedere durante l’anno. Intervistato da OA Sport, Ivan Capelli ha toccato diversi temi: dal dominio Red Bull alla risalita della Ferrari e al futuro approdo di Hamilton, senza dimenticare anche il resto della griglia.

Buongiorno Ivan, dopo i primi test della stagione la Red Bull sembra avere ancora un grosso vantaggio sul resto delle squadre: cosa dobbiamo aspettarci?

“La Red Bull ha un vantaggio e lo sta facendo vedere soprattutto dal punto di vista mentale. Di solito di si dice: “squadra che vince non si cambia”, Adrian Newey invece ha preso un foglio bianco e ha rifatto la macchina stravolgendone il progetto. Questo dimostra quanto sono forti. C’è però un punto interrogativo: bisognerà capire quanto “il caso Horner” possa destabilizzarli durante l’arco della stagione. Horner è una figura apicale, porta avanti il progetto delle power unit ed è quello che di fatto ha creduto nel progetto Red Bull dal giorno zero del suo approdo in F1″ .

Le prospettive della Ferrari: l’auto è migliorata in un inverno che però ha visto come grande notizia quella dell’approdo, dal 2025, di Lewis Hamilton in rosso. Che faccia avrà il 2024 del team di Maranello?

“La Ferrari sembra aver migliorato innanzitutto il proprio passo gara. Durante l’anno ci sarà da capire se questa caratteristica sarà confermata e poi bisognerà capire se l’auto sarà sviluppabile: questi aspetti, in particolare il secondo, sono sempre stati quelli critici ed è li che si vedrà se sarà veramente migliorata l’auto. L’annuncio di Hamilton è stato inatteso, quanto poi “bruciato” immediatamente per la fuga di notizie che c’è stato intorno al suo trasferimento. Sarà interessante vedere come si comporteranno sia Hamilton sia Sainz in questo 2024. Penso che entrambi lo faranno da professionisti veri. Se sono favorevole all’arrivo di Lewis in Ferrari? E’ assolutamente un’ottima scelta, anche perché penso che la Ferrari abbia intrapreso una strada giusta”.

Le altre squadre: quale sarà quella da seguire con più attenzione?

“Ad ora è difficile dirlo, anche perché tutte, chi più e chi meno, si sono un po’ nascoste. L’Aston Martin nell’ultimo giorno di test mi ha impressionato. Va anche ricordato però che il Mondiale non si corre solo in Bahrein. In quel contesto tutti, a loro modo, sembravano competitivi, ma poi ci saranno dei tracciati dove andranno meglio e dove andranno peggio, a cominciare da Jeddah”.