Perché oggi il ranking ATP non è stato aggiornato: la questione Delray Beach, Sinner sicuro n.3

Viene rinviata di qualche ora l’ufficializzazione dell’approdo di Jannik Sinner al numero 3 del mondo: lo spostamento ad oggi della finale dell’ATP 250 di Delray Beach ha fatto slittare anche l’aggiornamento del ranking ATP, che verrà rilasciato al termine dell’ultimo atto del torneo statunitense.

Grazie al trionfo di Rotterdam, Jannik Sinner diventerà il primo tennista italiano dell’era Open (cioè a partire dal 22 aprile 1968, anche se la classifica computerizzata fu stilata a partire dal 23 agosto 1973) ad issarsi al numero 3 del ranking mondiale: staccato definitivamente Adriano Panatta, numero 4 il 24 agosto 1976.

Per completezza d’informazione va ricordato però, che prima dell’epoca del computer, quando la classifica veniva stilata a fine anno dal giornalista Lance Tingay, Nicola Pietrangeli era stato numero 3 del mondo nel 1959 e nel 1960.

RANKING ATP VIRTUALE

Lunedì 19 febbraio 2024

1 Novak Djokovic 9855

2 Carlos Alcaraz 9105

3 Jannik Sinner 8270

4 Daniil Medvedev 8265

5 Andrey Rublev 5105

6 Alexander Zverev 5030

7 Holger Rune 3700

8 Hubert Hurkacz 3600

9 Alex de Minaur 3210

10 Taylor Fritz 3065 (potrà arrivare a 3150 vincendo a Delray Beach)

Saranno comunque sei gli italiani nei primi 100: oltre a quanto già detto per Jannik Sinner, resterà stabile Lorenzo Musetti in 26ma piazza, mentre guadagnerà due posizioni Matteo Arnaldi, che salirà al 41° posto, infine Lorenzo Sonego ne perderà una e sarà in discesa in 49ma piazza. Flavio Cobolli, invece, guadagnerà tre posizioni e sarà 69°, infine Luciano Darderi ne perderà una e scivolerà al 77° posto.

Si rinnoverà ancora una volta l’invasione azzurra tra i primi 200 del mondo, con la presenza nel complesso di altri dieci italiani tra il 102° ed il 200° posto compresi: saranno 16 dunque i tennisti del Bel Paese tra i migliori 200 del ranking ATP.

ITALIANI VIRTUALMENTE TRA I PRIMI 200

Lunedì 19 febbraio 2024

26 Lorenzo Musetti 1480

41 Matteo Arnaldi 1061

49 Lorenzo Sonego 975

69 Flavio Cobolli 825

77 Luciano Darderi 747

102 Fabio Fognini 613

106 Luca Nardi 593

129 Matteo Berrettini 512

133 Giulio Zeppieri 498

137 Andrea Vavassori 477

156 Andrea Pellegrino 397

160 Stefano Napolitano 393

182 Matteo Gigante 331

189 Mattia Bellucci 319

200 Marco Cecchinato 301