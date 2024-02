Perché è stato cancellato lo slalom di Bansko: la causa e la classifica al momento dell’interruzione

Lo slalom speciale di Bansko, valevole come tappa della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino, è stato ufficialmente cancellato. Una scelta praticamente obbligata per gli organizzatori, costretti ad interrompere definitivamente la competizione dopo 31 numeri nella prima manche a causa di condizioni meteo proibitive e troppo pericolose.

Oltre alla pioggia (mista a neve), che stava complicando la vita agli atleti, il vento è infatti aumentato in maniera esponenziale mettendo a rischio la sicurezza di sciatori, addetti ai lavori e spettatori. Al termine della discesa del britannico Billy Major, giunto al traguardo in 29ma posizione (ultimo, se non si considerano due uscite) con oltre 4 secondi di distacco dalla vetta, la situazione è diventata insostenibile e la gara è stata inizialmente fermata e poi annullata.

Al momento della sospensione si trovava al comando il francese Clement Noel (sub iudice però per una possibile inforcata) con un margine di 27 e 38 centesimi sui norvegesi Timon Haugan e Henrik Kristoffersen in vista della seconda manche. Oltre un secondo di gap per tutti gli altri, con gli azzurri di punta Tommaso Sala e Alex Vinatzer rispettivamente 9° e 10° a 2.07 e 2.20 dal leader. Vinatzer, partito con il n.20, si era difeso davvero egregiamente: una prestazione che non verrà conservata negli archivi storici. Aveva gareggiato anche l’azzurro Tobias Kastlunger: si trovava in 26ma posizione a 3.84.

CLASSIFICA PRIMA DELL’INTERRUZIONE

1 Clement Noel FRA 49.13

2 Timon Haugan NOR +0.27

3 Henrik Kristoffersen NOR +0.38

4 Loic Meillard SVI +1.04

5 Manuel Feller AUT +1.30

6 Daniel Yule SVI +1.33

7 Linus Strasser GER +1.40

8 Alexander Steen Olsen NOR +1.50

9 Tommaso Sala ITA +2.07

10 Alex Vinatzer ITA +2.20