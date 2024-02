Paolo Bertolucci impressionato da Jannik Sinner: “Per lui c’è solo la vittoria”

Jannik Sinner ha concluso come meglio non poteva la sua settimana a Rotterdam (Paesi Bassi). L’azzurro ha conquistato il 12° torneo ATP in carriera, allungando la sua striscia di vittorie consecutive a 15 e potendo festeggiare da domani il suo essere n.3 del mondo. Un riscontro frutto della grande costanza dell’altoatesino, che ha saputo anche soffrire nella Finale dell’evento olandese contro Alex de Minaur.

Mai nessun italiano ha ottenuto nell’Era Open un risultato del genere, in una partita molto difficile per tanto merito di de Minaur. L’australiano ha fatto vedere i grandi miglioramenti nel suo tennis e saputo mettere in difficoltà Sinner nel corso della partita. La forza di Jannik è stata, come detto, quella di accettare la lotta punto a punto e venir fuori alla grande dal confronto mentale.

A essere impressionato dalla prestazione dell’altoatesino è stato anche Paolo Bertolucci, ex giocatore di grande livello e commentatore Sky Sport: “Per Sinner c’è solo la vittoria“, il messaggio su X di Bertolucci, volto a sottolineare la grande fame di successo del tennista italiano e soprattutto la capacità di rimanere dentro la partita.