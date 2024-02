Pallanuoto: la Spagna batte la Grecia 10-9 e conquista il bronzo ai Mondiali al termine di una finale folle

Prime medaglie assegnate ai Mondiali di pallanuoto in quel di Doha. È andata in scena da pochi minuti la finalina per il bronzo del torneo al femminile che ha visto prevalere la Spagna per 10-9 sulla Grecia al termine di una partita davvero incredibile, con un finale molto probabilmente mai visto prima.

Le elleniche infatti hanno buttato via la chance di giocarsi la terza piazza con una scelta folle da parte dell’allenatrice Kammenou che ha deciso di giocare gli ultimi secondi di gara con il sette contro sei con il portiere di movimento in attacco.

Il match era stato in equilibrio fino all’ultimo, punteggio di 9-9 a 7” dal termine: la Grecia prova l’azzardo per vincerla prima dei rigori, schierando sette giocatrici in fase offensiva. C’è un’entrata nei due metri che viene fischiata e conseguente cambio di possesso: la Spagna ha l’opportunità di tirare a porta vuota e non sbaglia.

Nonostante i continui falli tentati dalle elleniche infatti è arrivata ad un secondo dal termine la rete da oltre la metà campo di Elena Ruiz che segna senza portiere e regala il bronzo alla sua squadra, con non poche recriminazioni per le greche.