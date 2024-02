Pallanuoto, la Francia fa tremare la Croazia e cede solo ai rigori! I balcanici in finale con l’Italia

Si infrange ai rigori il sogno della Francia della pallanuoto. Mai si erano spinti così in avanti i transalpini in una competizione internazionale e oggi hanno sfiorato un altro colpaccio, dopo quello allo scadere con l’Ungheria nei quarti di finale. A Doha però l’accesso all’ultimo atto lo conquista dai cinque metri la Croazia.

Sarà una finale di lusso dunque quella tra Italia e Croazia, con gli azzurri che andranno a caccia del titolo iridato contro i trionfatori del 2017, vice campioni d’Europa in carica. I transalpini comunque avranno la chance di lottare per il bronzo. Altra gran performance per la squadra francese che se l’è giocata alla pari contro un avversario sicuramente superiore sulla carta. Vernoux e compagni hanno lottato in tutti i modi, trovando un’altra folle rimonta nel quarto conclusivo (5-2 il parziale).

Ai rigori però l’esperienza dei croati a livello internazionale l’ha fatta da padrone: dopo dieci tiri dai cinque metri realizzati da entrambe le compagini, la sorpresa è timbrata dal secondo portiere croato Anic che entra in acqua per diventare l’eroe di giornata parando il tiro di Khasz.