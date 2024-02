Pallanuoto, clamorosa Francia: elimina l’Ungheria ed è in semifinale ai Mondiali con Spagna e Croazia

Non mancano le sorprese nella seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: a Doha, in Qatar, si sono giocati i quarti di finale della rassegna iridata, ed una sola formazione delle quattro che aveva chiuso in testa nella prima fase a gironi, saltando gli ottavi, è approdata in semifinale.

Si tratta della Spagna, che spacca la partita con un parziale di 5-0 nel terzo quarto e poi amministra, battendo con lo score di 15-12 il Montenegro. Per gli iberici in semifinale ci sarà l’Italia, che insegue a lungo la Grecia e poi ribalta gli ellenici negli ultimi minuti imponendosi per 11-10.

Dall’altra parte del tabellone il derby balcanico viene vinto dalla Croazia, che dopo il 9-9 di metà gara innesta le marce alte e piega la Serbia per 15-13. I croati affronteranno nel penultimo atto la Francia, che a sorpresa supera in rimonta l’Ungheria: i magiari, avanti per 7-3 a metà gara, si fanno rimontare ed i transalpini vincono 11-10.

RISULTATI MONDIALI PALLANUOTO

Martedì 13 febbraio

07.00 Finale 15° posto, Sudafrica-Kazakistan 11-10 (3-0, 4-3, 1-4, 3-3)

08.30 Finale 13° posto, Brasile-Giappone 11-22 (4-6, 2-5, 3-5, 2-6)

10.00 Semifinali 9° posto, Cina-Romania 7-9 (2-1, 2-2, 1-4, 2-2)

11.30 Semifinali 9° posto, Australia-Stati Uniti 10-16 (3-4, 4-5, 1-3, 2-4)

14.00 Quarti di finale, Spagna-Montenegro 15-12 (5-2, 3-5, 5-0, 2-5)

15.30 Quarti di finale, Grecia-Italia 10-11 (3-1, 2-5, 3-2, 2-3)

17.00 Quarti di finale, Serbia-Croazia 13-15 (4-4, 5-5, 1-2, 3-4)

18.30 Quarti di finale, Ungheria-Francia 10-11 (4-2, 3-1, 1-3, 2-5)

CALENDARIO SECONDA FASE

Giovedì 15 febbraio

07.00 Finale 11° posto, Cina-Australia (Gara 39)

08.30 Finale 9° posto, Romania-Stati Uniti (Gara 40)

10.00 Semifinali 5° posto, Montenegro-Grecia (Gara 41)

12.30 Semifinali 5° posto, Serbia-Ungheria (Gara 42)

14.00 Semifinali, Spagna-Italia (Gara 43)

15.30 Semifinali, Croazia-Francia (Gara 44)

Sabato 17 febbraio

08.00 Finale 7° posto, perd. Gara 41-perd. Gara 42 (Gara 45)

09.30 Finale 3° posto, perd. Gara 43-perd. Gara 44 (Gara 47)

14.00 Finale 5° posto, vinc. Gara 41-vinc. Gara 42 (Gara 46)

15.30 Finale, vinc. Gara 43-vinc. Gara 44 (Gara 48)