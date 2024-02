Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l’impresa per la pista da bob: “Siamo convinti di riuscirci nei tempi previsti”

Sembra finito, almeno per ora, il tormentone riguardo la pista di bob delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il budello ci sarà e sarà in Italia: accettata infatti la proposta di restaurare (praticamente ricostruire da zero) quello di Cortina.

Scelta la società che si occuperà dei lavori: l’Impresa Pizzarotti. I numeri: investimento di 81 milioni di euro, 625 giorni di cantiere, lunghezza di 1.650 metri (comprensiva di outrun) e si snoderà in 16 curve per un dislivello di 110 metri.

Il commento del presidente della ditta Paolo Pizzarotti riportato da Sport Mediaset: “Accogliamo con soddisfazione l’aggiudicazione per la costruzione della nuova pista da bob di Cortina, siamo convinti di poter realizzare questa opera nei modi e nei tempi previsti nel bando di gara”.

E ancora: “Pur essendo consapevoli della sfida che ci attende, la storia centenaria della nostra impresa è costellata da realizzazioni altrettanto complesse, anche in ambito sportivo, che abbiamo sempre portato a termine con successo”.

Foto: Lapresse