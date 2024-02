La prima medaglia dai Mondiali di nuoto 2024 in vasca olimpica a Doha (Qatar) arriva dalla staffetta 4×100 stile libero al maschile. Splendido risultato centrato da parte di Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo che sono stati secondi soltanto alla Cina, facendo segnare il tempo di 3:12.08.

Queste le impressioni a caldo di Alessandro Miressi in zona mista ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo funzionato anche se è rimasto in componente a casa (Thomas Ceccon, ndr) lo salutiamo con affetto. Abbiamo fatto un’ottima staffetta nel complesso, per quanto mi riguarda potevo fare qualcosina di meglio, poi ovvio, non mi aspettavo che facessero quel tempo in lancio i cinesi per vincere in staffetta. Ho sbagliato qualcosa, ma ho fatto comunque meno di 48″. Ennesima medaglia d’argento, magari meglio l’argento qua che da qualche altra parte“.

Un buonissimo podio per quanto riguarda gli azzurri considerata la formazione della staffetta: sicuramente nessuno si aspettava un lancio da record del mondo da parte della Cina con Pan Zhanle. Un secondo posto da vedere quindi come un bicchiere mezzo pieno.