Nuoto, Lorenzo Mora non ingrana ed è fuori già in batteria nei 200 dorso dei Mondiali

Un brutto Lorenzo Mora nelle batterie dei 200 dorso uomini dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar), l’azzurro puntava a fare strada, specialmente per ottenere il crono di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi (1:56.3). Purtroppo per lui, nulla di tutto questo si è concretizzato in acqua.

Bloccato dalla tensione per l’importanza della posta in palio, Mora non è stato in grado di esprimere le proprie qualità e così quel che si è notato sono state solo le sue fantastiche subacquee, ma in termini di nuotata poco ritmo e presa non efficace. Il riscontro cronometrico è stato la logica conseguenza: 1:59.80, 18° tempo nell’overall e amara esclusione dalle semifinali.

L’appuntamento per Mora sarà agli Assoluti primaverili a marzo, quando a Riccione cercherà di rifarsi e di conquistare la carta a Cinque Cerchi. Tornando alla piscina in Qatar, il migliore delle heat mattutine è stato il greco Apostolos Siskos in 1:56.64 a precedere l’olandese Kai van Westering (1:57.29) e il sudafricano Pieter Coetze (1:57.90).

Una specialità, che come tante di questa rassegna iridata, risente dell’assenza di chi a Fukuoka (Giappone) aveva ottenuto l’oro mondiale, ovvero l’ungherese Hubert Kos. Per questo, è ancor più amara l’uscita di scena del nostro portacolori in un contesto non così impossibile.