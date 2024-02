Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Alessandro Miressi centrano senza patemi l’obiettivo della mattinata e conquistano il pass per la finale della staffetta 4×100 stile libero maschile ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto, in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (in Qatar). Italia con il secondo tempo assoluto in batteria in 3’12″96 solamente alle spalle degli Stati Uniti (3’12″32). Di seguito le dichiarazioni a caldo degli azzurri ai microfoni della Rai dopo la heat odierna.

Zazzeri (48.33 al lancio): “Direi un’ottima prima frazione. Passaggio molto veloce a 22.7, uno dei miei migliori, quindi la velocità c’è. Ho un po’ di affanno per la tosse un po’ come tutti, perché soffriamo questi sbalzi di temperatura. Volevo fare un bel tempo per il limite olimpico, che ho mancato per appena 4 centesimi, quindi un po’ sfortunato. Comunque molto bene la mia frazione. Ale doveva semplicemente gestire la prima posizione e avrà margine per la finale. Stasera entrerà anche Manuel (Frigo, ndr), uomo staffetta che garantisce sempre la sua performance, quindi siamo motivati per giocarcela con gli altri“.

Conte Bonin (48.16): “Non ho forzato molto il passaggio e anche il cambio l’ho fatto molto piano per una sicurezza in più. Non so chi faranno gareggiare oggi pomeriggio in finale, ma speriamo comunque di far bene“.

Deplano (48.59 con un cambio molto lento a 0.50): “Per le sensazioni che avevo in acqua pensavo di aver fatto meno, ma forse sono stato anche ingannato dalla squadra accanto che era davanti e mi sono visto arrivare molto prima. Comunque sono contento dai, abbiamo messo la staffetta in finale. Io aspetto di prepararmi per il giorno della mia gara singola, i 50 stile, e vedremo di fare bene lì“.

Miressi (47.88 in ultima frazione): “Volevo un po’ scaldarmi e sentire le sensazioni di mattina, che per ora vanno bene. Ho fatto una buona frazione lanciata, l’importante oggi era far entrare in finale la staffetta e ce l’abbiamo fatta. L’obiettivo? Non faccio lo scaramantico, è ovvio che vogliamo prendere la medaglia e so che ce la possiamo fare tranquillamente“.