Nuoto di fondo, Fabrizio Antonelli: “Sono commosso per il risultato di Arianna Bridi, lei è un esempio”

La chiusura del cerchio o, per meglio dire, dei Cinque Cerchi. È questo il significato dell’ottavo posto della 10 km di nuoto di fondo femminile ai Mondiali 2024 di Doha per Arianna Brighi. L’atleta trentina è stata costretta ad affrontare un percorso difficile, quando il 9 aprile del 2021 le fu imposto lo stop totale dell’attività sportiva per una miocardite.

Prima donna ad aggiudicarsi la Capri-Napoli, l’azzurra non si è arresa ed è riuscita, dopo due interventi chirurgici nel 2022, a ritrovare il gusto dell’agonismo. A distanza di cinque anni dall’ultima volta, ovvero i Mondiali a Gwangju (Corea del Sud), ricordando quel piazzamento che le precluse la possibilità di prendere parte ai Giochi di Tokyo, il riscontro odierno l’ha ripagata di tutti i sacrifici compiuti.

E’ normale quindi che da parte della nuotatrice e anche del suo tecnico ci sia stato un momento di grande commozione. Fabrizio Antonelli, allenatore del gruppo che allena Arianna, Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e altri nuotatori, è visibilmente emozionato ai microfoni di RaiSport HD: “Sono commosso per il risultato. Bravissima Arianna, lei è un esempio che merita solo gli applausi“.

Domani ci sarà l’appuntamento della 10 km maschile, con Acerenza e Dario Verani ai nastri di partenza: “Ci giocheremo le nostre carte come oggi, l’obiettivo è ottenere il pass olimpico. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro e si meritano questa soddisfazione“, ha concluso Antonelli.