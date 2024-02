Sofia Morini, Costanza Cocconcelli, Emma Virginia Menicucci e Chiara Tarantino timbrano il cartellino e regalano all’Italia la qualificazione per la finale della staffetta veloce 4×100 stile libero femminile ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto, in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (in Qatar) fino a domenica 18 febbraio.

Le azzurre hanno superato le batterie con il secondo tempo overall in 3’39″20, anche se in finale bisognerà fare molto meglio probabilmente per sognare il colpaccio da medaglia. Di seguito le prime impressioni a caldo delle nostre portacolori ai microfoni della Rai dopo la gara mattutina.

Morini (55.02 al lancio): “Stamattina dovevamo provare a qualificarci e ci siamo riuscite, questo era l’obiettivo. I tempi non sono un granché e speriamo di fare meglio oggi pomeriggio“.

Cocconcelli (55.18): “A Fukuoka eravamo rimaste fuori di pochissimo, mi pare di due decimi. Oggi siamo rientrate in finale quindi abbiamo un’altra possibilità di ritestarci sicuramente“.

Menicucci (55.12): “Penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Il nostro obiettivo era quello di entrare in finale. Siamo dentro con il secondo tempo e chiaramente possiamo migliorare. Io personalmente posso fare meglio, quindi siamo decise per oggi pomeriggio“.

Tarantino (53.88 in chiusura): “Diciamo che ci siamo tolte questo sassolino dalla scarpa. Personalmente ho cercato di gestire al meglio la gara, siamo in finale e si vedrà oggi pomeriggio. Si può fare sempre meglio“.