Nuoto artistico, l’Italia si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024! Azzurre quinte ai Mondiali, oro alla Cina

Linda Cerruti, Marta Iacoaccci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino. Questi i nomi delle otto etoile azzurre, che oggi erano chiamate a trovare leggiadria e precisione nella loro routine della Finale mondiale del programma libero del nuoto artistico a Doha.

All’Aspire Dome della capitale del Qatar, le ragazze guidate da Patrizia Giallombardo hanno rappresentato in vasca “The new world in which humanity will find itself in the future”, ovvero il nuovo mondo in cui si troverà l’umanità in futuro. Una routine molto impegnativa (50.1000 il coefficiente di difficoltà) e le nostre portacolori hanno dovuto affrontare con il sorriso sulle labbra sforzi non di poco conto, tra spinte e ibridi.

Non perfette le ragazze nelle parti acrobatiche, ma l’importante è stato non ricevere i famigerati Base Mark. Le atlete tricolori hanno confermato il 50.1000 (coefficiente di difficoltà), ottenendo 111.3500 nell’impressione artistica e 171.0812 nell’esecuzione, per un totale di 282.4312. Un quinto posto che è valso il pass olimpico per la squadra e il relativo doppio.

Prima di questi Mondiali erano, infatti, già qualificate Australia per l’Oceania, Messico per l’America, Cina per l’Asia, Egitto per l’Africa e Francia (Paese ospitante) per l’Europa. Tramite il calcolo del punteggio combinato tra routine tecnica, acrobatica e libera si è giunti dunque alla graduatoria che ha sorriso al Bel Paese e ad altri quattro team, ovvero Giappone (argento iridato con 315.2229), Stati Uniti (bronzo iridato con 304.9021), Spagna (quarto posto con 302.8228) e Canada (settimo posto con 263.3980). Grossa delusione per l’Ucraina, che ha concluso con il nono punteggio in questo atto conclusivo del libero (233.4021).

Solito show della squadra cinese che ha regalato spettacolo, ottenendo il terzo oro nelle specialità per i team in questa rassegna iridata della danza in vasca. Una routine in cui non ci sono state imperfezioni e che la giuria ha voluto premiare con il riscontro di 339.7604.

PUNTEGGIO COMBINATO SQUADRA (QUALIFICAZIONE PARIGI 2024)

Stati Uniti 814,0654

Spagna 798,652

Giappone 797,845

Italia 756,5996

Canada 738,8307

Israele 685,5122 – Escluse

Ucraina 683,4363 – Escluse