Nuoto, Alberto Razzetti lancia la sfida: è in finale col miglior tempo nei 200 farfalla

Questioni di particolari e di centesimi. Le semifinali dei 200 farfalla uomini dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga hanno sorriso ad Alberto Razzetti. Il ligure ha ottenuto il miglior tempo del penultimo atto all’Aspire Dome di Doha (Qatar), toccando la piastra in 1:55.09. Un tempo che, al centesimo, gli ha permesso anche di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024, chiudendo il cerchio se si tiene conto dei pass già ottenuti nei 200 e nei 400 misti.

Una bella prova quella del nostro portacolori che ha saputo esprimere in fase di nuotata un’azione convincente, mentre nelle virate e nelle subacquee qualcosa andrà rivisto nell’atto conclusivo. Razzetti sarà in corsia 4 anche per via della squalifica di chi, in un primo momento, aveva realizzato il best time, ovvero il polacco Krzysztof Chmielewski: 1:54.52 il crono di quest’ultimo, poi sanzionato dal video review per un’irregolarità nel corso della sua prova.

Vi sarà il fratello Michal (1:55.38) da considerare per la gara di domani, al pari del giapponese Tomoru Honda (1:55.20), ma l’azzurro partirà con la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo e magari far saltare il banco, mettendo nel mirino un tempo sotto l’1:55.

Niente da fare invece per Federico Burdisso che sperava di presentarsi in una condizione migliore a questo appuntamento: primo degli esclusi dalla Finale il lombardo in 1:56.68 e un’azione che si è esaurita dalla terza vasca. Ci sarà da lavorare per lui e Fabrizio Antonelli (allenatore).