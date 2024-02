Mondiali nuoto 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 17 febbraio

BORSINO MONDIALI DI NUOTO 2024

Sabato 17 febbraio

Ore 18.23, finale 800 sl donne

Simona Quadarella sogna un bis storico dopo il trionfo nei 1500 sl. Non sarà semplice, perché avrà meno della metà dei metri a disposizione per imporre il proprio ritmo e staccare le avversarie. La tedesca Isabel Gose e la neozelandese Erika Fairweather dispongono di uno spunto veloce superiore alla romana, dunque servirà arrivare agli ultimi 100 metri con almeno un secondo di vantaggio. L’azzurra dovrà abbassare notevolmente il tempo delle batteria: è probabile che per vincere serva un tempo inferiore agli 8’20”. Mancherà tutto il podio della passata edizione: l’americana Katie Ledecky, la cinese Li Bingjie e l’australiana Ariarne Titmus. Quarta si piazzò proprio Quadarella, appena davanti a Gose.

Percentuali di medaglia

Simona Quadarella 99%

Ore 18.45, finale 4×100 sl mista

Due uomini e due donne. Nell’atto conclusivo l’Italia dovrebbe schierare Chiara Tarantino, Sofia Morini, Manuel Frigo ed Alessandro Miressi. La compagine tricolore pagherà dazio rispetto ad Olanda, Australia e Stati Uniti nelle frazioni femminili, per poi provare a rimontare con gli uomini. Di sicuro gli azzurri possono giocarsi una medaglia, mentre la compagine più attrezzata per l’oro sembra quella a stelle e strisce.

Percentuali di medaglia

Italia 50%