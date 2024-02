Mondiali nuoto 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 13 febbraio

BORSINO MONDIALI DI NUOTO 2024

Martedì 13 febbraio

Ore 17.10, finale 1500 sl donne

Come già accaduto oggi, l’Italia sarà protagonista in una sola delle finali da programma. Simona Quadarella, per quanto mostrato in batteria, può certamente provare a giocarsela per la vittoria. Senza la dominatrice americana Katie Ledecky, si profila un duello tra la romana e la cinese Li Bingje, che furono rispettivamente argento e bronzo nella passata edizione iridata. I tempi modesti delle batterie lasciano il tempo che trovano, perché il livello nell’atto conclusivo si alzerà in maniera notevole. Per l’oro servirà scendere sotto il muro dei 15’50”? Possibile, ma non scontato.

Di sicuro Quadarella dovrà provare ad imporre un passo tale da staccare l’avversaria asiatica, dotata di un rush finale decisamente superiore rispetto all’azzurra. La terza incomoda sarà la tedesca Isabel Gose (altro brutto cliente in volata), mentre la francese (di origine russa) Anastasiia Kirpichnikova non ha destato buone impressioni in batteria. Ad ogni modo, l’obiettivo podio sembra alla portata per la portacolori del Bel Paese, mentre per il titolo molto dipenderà dallo stato di forma attuale delle contendenti.

Percentuali di medaglia

Simona Quadarella 90%