Mondiali Doha 2024: il programma di domani. Orari 3 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Domani, sabato 3 febbraio, andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18 febbraio. Nel day-2 saranno la danza in vasca, le gare dal trampolino e dalla piattaforma, nonché il nuoto di fondo a regalare emozioni.

Nel nuoto artistico Giorgio Minisini e Susanna Pedotti faranno il loro esordio come coppia a livello internazionale nei preliminari del doppio misto tecnico. Un duo sperimentale quello del Golden Boy con la giovane atleta, voluto dal Direttore Tecnico Patrizia Giallombardo per preservare Lucrezia Ruggiero, impegnata nelle gare del doppio femminile con Linda Cerruti dove in gioco c’è il pass olimpico.

Nei tuffi Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci andranno a caccia della qualificazione della Finale dal metro, per poi giocarsi le proprie chance nel pomeriggio, mentre Irene Pesce ed Eduard Timbretti vorranno ottenere un bel punteggio nel syncro mixed dai 10 metri. Le acque libere, infine, proporranno la 10 km femminile. Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi puntano al podio per garantirsi anche il biglietto per Parigi 2024.

Il secondo giorno di gara dei Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su RaiPlay3. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2 della capitale qatariana.

AZZURRI IN GARA

Sabato 3 febbraio

07.30 Nuoto artistico: doppio misto tecnico – Preliminari (Giorgio Minisini / Susanna Pedotti)

08.02 Tuffi: trampolino 1 metro uomini – Preliminari (Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci)

08.30 Nuoto di fondo: 10 km femminile (Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi)

12.00 Nuoto artistico: solo femminile tecnico – Finale

14.02 Tuffi: syncro mixed 10 metri – Finale (Irene Pesce ed Eduard Timbretti)

17.02 Tuffi: trampolino 1 metro uomini – Finale

18.00 Acrobatic Routine – Preliminari (Italia)

Foto: LaPresse