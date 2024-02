Marco Odermatt imbattibile: beffa Kristoffersen a Palisades Tahoe e vince la Coppa del Mondo con 10 gare d’anticipo!

Marco Odermatt sta riscrivendo la storia dello sci alpino gara dopo gara. Il campione elvetico ha trionfato anche nel gigante di Palisades Tahoe, conquistando la trentacinquesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la decima consecutiva in gigante, la settima in una stagione che lo svizzero vuole far diventare perfetta, provando a vincere anche i successivi quattro giganti che rimangono.

Soprattutto questa vittoria ha permesso ad Odermatt di vincere la sua terza Coppa del Mondo generale della carriera e lo ha fatto con ben dieci gare d’anticipo. Mai nessuno nella storia era riuscito a raggiungere questo traguardo così presto nella stagione. Inoltre Odermatt diventa il terzo sciatore nella storia a vincere almeno dieci gare consecutive nella stessa disciplina, insieme a Ingemar Stenmark (14, in gigante) e Annemarie Moser-Proll (11, in discesa).

Eppure la vittoria sembrava essergli sfuggita quest’oggi, complice un ritrovato Henrik Kristoffersen, che centra il primo podio della stagione in gigante. Il norvegese era avanti al penultimo intermedio rispetto allo svizzero, che si è scatenato nell’ultimo tratto, imponendosi alla fine con 12 centesimi.

Una gara a parte quella di Odermatt e Kristoffersen, visto che il resto del mondo ha concluso ad oltre un secondo da entrambi. Fa festa il pubblico di casa grazie a River Radamus, che conquista il primo podio della carriera in Coppa del Mondo. L’americano conclude al terzo posto, staccato di 1.37 dalla vita.

Quarto posto per il sorprendente svizzero Thomas Tumler (+1.50), che ha preceduto i connazionali Gino Caviezel (+1.77) e Loic Meillard (+1.82), per una prestazione di squadra clamorosa della Svizzera. Settimo ed ottavo gli austriaci Raphael Haaser (+1.88) e Manuel Feller (+1.89). Il norvegese Alexander Steen Olsen (+2.23) e l’austriaco Lukas Freustein (+2.27) rimontano sedici posizioni e chiudono la Top-10.

Alex Vinatzer è il migliore degli italiani in diciannovesima posizione (+2.82). Una seconda manche negativa per gli azzurri, che perdono molte posizioni, con Filippo Della Vite ventiduesimo (era dodicesimo) a 3.17. Uscito Luca De Aliprandini.

In classifica generale Odermatt ha 1702 punti contro i 701 di Manuel Feller, un dominio mai visto nella storia. In quella di specialità il copione è lo stesso, con lo svizzero a 700 punti ed il croato Filip Zubcic a 314.