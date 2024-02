Luca Cordero di Montezemolo su Hamilton alla Ferrari: “Colpo inaspettato, con Leclerc ci sarà da divertirsi”

Giornata davvero intensissima per la F1: è successo infatti l’imponderabile, con l’ufficialità, nel giro di poche ore, del passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari, il tutto comunque nel 2025, ed il successivo addio di Carlos Sainz.

Ai microfoni dell’ANSA a commentare il colpaccio del Cavallino Rampante Luca Cordero di Montezemolo ex presidente della Ferrari: “Un colpo inaspettato e di grande effetto, spero possa essere utile non solo alla competitività della squadra, ma rappresenta anche un modo per accendere i riflettori sulla scuderia, che ne aveva bisogno”.

E aggiunge: “Hamilton è un grande campione, vorrà fare di tutto per chiudere la sua carriera vincendo il mondiale, Leclerc alla ricerca del suo primo titolo, ci sarà da divertirsi…”.

Fondamentale però: “Con due numeri uno avere una macchina vincente sarà ancora più importante, è fondamentale se no questa scelta si rivelerebbe un grande rischio”.

Foto: Lapresse