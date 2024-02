Lotta, Enrica Rinaldi si tinge di bronzo nei 76 kg agli Europei! Aurora Russo ai ripescaggi nei 57 kg

Quarta giornata molto positiva sul fronte italiano ai Campionati Europei 2024 di lotta, in corso di svolgimento a Bucarest (in Romania) fino a domenica 18 febbraio. Il settore femminile azzurro ha infatti archiviato il primo podio della rassegna continentale grazie ad Enrica Rinaldi, che ha conquistato un’ottima medaglia di bronzo nella categoria olimpica 76 kg replicando il risultato di Danila Sotnikov tra i pesi massimi della greco-romana.

La 25enne romagnola, già bronzo europeo a Budapest 2022, ha sconfitto ai punti per 5-2 la lituana Kamile Gaucaite nello spareggio con in palio la terza moneta. Rinaldi si era fermata ieri in semifinale contro l’ucraina Anastasiia Shustova, che ha poi perso nettamente la finale odierna dei 76 kg con la turca Yasemin Adar Yigit.

In trionfo anche l’azera Mariya Stadnik nei 50 kg, la rumena Andreea Beatrice Ana nei 55 kg, la rappresentante dell’Azerbaigian Alyona Kolesnik nei 59 kg e la turca Buse Tosun nei 68 kg. Prima della sessione serale, si sono disputate inoltre le eliminatorie delle ultime cinque categorie di peso femminili con tre lottatrici nostrane impegnate.

La ventenne Aurora Russo, oro europeo e mondiale U20 nella passata stagione, è stata la migliore del lotto accedendo ai ripescaggi per il bronzo nei 57 kg dopo aver vinto al debutto sulla ceca Anna Michalcova e perso ai quarti con la vice-campionessa olimpica in carica Iryna Kurachkina. Eliminate subito invece Maria Ferone nei 53 kg ed Elena Esposito nei 62 kg.