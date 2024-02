Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Parigi: 10 azzurri virtualmente qualificati

Il 2024 è già entrato nel vivo con lo svolgimento dei primi due eventi stagionali del World Tour di judo, il Grand Prix in Portogallo ed il prestigioso Grand Slam di Parigi. I risultati di questi tornei hanno modificato inevitabilmente i ranking di qualificazione olimpica, rendendo un po’ più complicata la situazione dell’Italia nella caccia ai pass a cinque cerchi.

Ad oggi il Bel Paese sarebbe virtualmente qualificato in 10 eventi individuali e avrebbe di conseguenza la possibilità di partecipare anche alla prova a squadre olimpica. Ticket per la Francia ormai in cassaforte per Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg e Christian Parlati nei 90 kg.

Scenario favorevole in questo momento per Elios Manzi (o Matteo Piras) nei 66 kg, Antonio Esposito nei -81 kg e Asya Tavano nei +78 kg, che dovranno però macinare ancora punti pesanti per restare in zona qualificazione diretta. Gennaro Pirelli è diventato invece il primo degli esclusi nei -100 kg, usufruendo del ripescaggio tramite quota continentale e lasciando virtualmente fuori da Parigi 2024 Martina Esposito (-70 kg) e Andrea Carlino (-60 kg). Rincorsa molto difficile invece nei -63 kg femminili e nei pesi massimi maschili.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Parigi 2024:

Uomini

-60 kg:

Migliori italiani: Andrea Carlino, 39° con 1103 punti; Angelo Pantano, 43° con 913 punti; Simone Aversa, 53° con 636 punti.

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Migliori italiani: Kwadjo Anani, 63° con 439 punti; Lorenzo Agro Sylvain, 68° con 390 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Migliori italiane: Flavia Favorini, 41ma con 942 punti; Agnese Zucco, 64ma con 464 punti; Savita Russo, 77ma con 313 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg: