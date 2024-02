Jannik Sinner padrone della ATP Race: la classifica e l’enorme vantaggio sugli inseguitori dopo due mesi

Jannik Sinner svetta nella ATP Race, la classifica internazionale che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano ha già guadagnato 2.500 punti: 2.000 per l’apoteosi agli Australian Open e 500 per il sigillo al torneo ATP 500 di Rotterdam.

L’altoatesino si trova al comando con addirittura 1.200 lunghezze di vantaggio sul russo Daniil Medvedev, sconfitto in rimonta sul cemento di Melbourne e che da quel momento non ha più giocato. Il 28enne tornerà in scena all’ATP 500 di Dubai in programma dal 26 febbraio, in caso di successo potrà spingersi a massimo 1.800 punti e dunque ben che vada sarà comunque a -700 dal nostro portacolori.

Sono ancora più attardati il tedesco Alexander Zverev (1.235 punti, ora giocherà all’ATP 500 di Acapulco e si potrà spingere a massimo 1.735 punti) e il serbo Novak Djokovic (860, anch’egli a riposo come Jannik Sinner nei prossimi sette giorni). Il nostro portacolori tornerà in campo per prendere parte al Masters 1000 di Indian Wells, primo dei due impegni sul cemento statunitense nel mese di marzo (a seguire ci sarà il Masters 1000 di Miami).

Ricordiamo che i migliori otto giocatori si qualificheranno alle ATP Finals di novembre a Torino. Nel caso in cui un campione Slam fosse fuori dalle prime otto posizioni ma in top-20 allora avrebbe diritto di partecipare al torneo nel capoluogo piemontese al posto dell’ottavo classificato. Di seguito la ATP Race aggiornata al 25 febbraio 2024.

ATP RACE 2024

1. Jannik Sinner (Italia) 2.500

2. Daniil Medvedev (Russia) 1.300

3. Alexander Zverev (Germania) 1.235

4. Novak Djokovic (Serbia) 860

5. Andrey Rublev (Russia) 800

6. Alex de Minaur (Australia) 795

7. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 715

8. Hubert Hurkacz (Polonia) 700

9. Taylor Fritz (USA) 695

10. Sebastian Baez (Argentina) 580 (750 se vince la finale a Rio de Janeiro, diventerebbe settimo)