Jannik Sinner numero 3 al mondo: quando tornerà in campo e la nuova testa di serie

Jannik Sinner si appresta a diventare numero 3 del mondo. Il sorpasso ai danni del russo Daniil Medvedev e il nuovo piazzamento nel ranking ATP si materializzeranno lunedì 19 febbraio in caso di vittoria odierna nel torneo ATP 500 di Rotterdam (giocherà la finale contro l’australiano Alex de Minaur) oppure lunedì 26 febbraio se oggi non dovesse imporsi contro l’oceanico. Il tennista italiano è al momento quarto con 8.100 punti, che si trasformeranno in 8.270 se dovesse alzare al cielo il trofeo sul cemento olandese. Daniil Medvedev è ora a 8.265 e settimana prossima non difenderà i 250 punti derivati dal trionfo dello scorso anno a Doha.

Quando tornerà in campo Jannik Sinner e potrà sfoggiare il suo numero 3 al mondo? L’altoatesino giocherà il Masters 1000 di Indian Wells, che scatterà il prossimo 6 marzo e proseguirà fino al 17 marzo. La entry-list del torneo è già stata pubblicata e Sinner risulta numero 4 dietro al serbo Novak Djokovic (ritornerà direttamente in occasione dell’evento negli States), allo spagnolo Carlos Alcaraz (eliminato in semifinale a Buenos Aires e ora atteso dall’ATP 500 di Rio de Janeiro prima dell’appuntamento sul cemento americano) e al russo Daniil Medvedev (dovrebbe giocherà l’ATP 500 di Dubai nella settimana del 26 febbraio).

Dopo il Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner giocherà il Masters 1000 di Miami, previsto tra il 20 e il 31 marzo e la cui entry-list deve ancora essere rilasciata. Il vincitore degli Australian Open chiuderà così la prima parte della stagione sul cemento e poi si lancerà verso la stagione sulla terra rossa, con gli attesissimi passaggi tra Montecarlo e Roma (giusto per citare due tornei di rango) prima del Roland Garros.