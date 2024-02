Jannik Sinner in testa alla ATP Race: il vantaggio lievita. Medvedev e Djokovic rischiano il sorpasso

Jannik Sinner svetta in cima alla ATP Race, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso di svolgimento. Il tennista italiano ha vinto gli Australian Open e il torneo ATP 500 di Rotterdam, meritandosi la prima posizione nella graduatoria con 2500 punti all’attivo (2000 conquistati sul cemento di Melbourne, 500 in terra olandese). I migliori otto accedono alle ATP Finals di novembre (o i migliori sette, se un vincitore Slam non è tra i primi 8 ma è comunque in top-20).

Il fuoriclasse altoatesino ha un vantaggio decisamente rilevante sul russo Daniil Medvedev che, dopo aver perso l’atto conclusivo del primo Slam della stagione (incamerano 1300 punti), ha rinunciato agli eventi di Doha e Rotterdam. Il 28enne occupa la seconda piazza con i 1300 punti acquisiti in terra oceanica e tra l’altro ha subito il sorpasso da parte di Jannik Sinner nel ranking ATP, dove ora il nostro portacolori è terzo all’inseguimento dello spagnolo Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner osserva quello che accade alle sue spalle e ritornerà in campo tra un paio di settimane in occasione del Masters 1000 di Indian Wells. Medvedev giocherà in precedenza a Dubai, ma potrebbe presentarsi negli Emirati Arabi Uniti dopo aver subito un altro sorpasso. Il tedesco Alexander Zverev è infatti terzo con 1.135 punti, ma sopranzerebbe il russo nel caso in cui riuscisse a vincere il torneo ATP 250 di Los Cabos (balzerebbe a quota 1.385, al momento è agli ottavi di finale).

Il serbo Novak Djokovic è quarto con 860 punti, ma l’autraliano Alex de Minaur (795 punti, in campo a Los Cabos) e il russo Andrey Rublev (750 punti, impegnato a Doha) sono in agguato: all’oceanico basterebbe raggiungere la semifinale in Messico, mentre l’europeo avrebbe bisogno della finale in Qatar.

ATP RACE 2024 (al 21 febbraio)

1. Jannik Sinner (Italia) 2.500 punti

2. Daniil Medvedev (Russia) 1.300

3. Alexander Zverev (Germania) 1.135 (agli ottavi a Los Cabos)

4. Novak Djokovic (Serbia) 860

5. Alex de Minaur (Australia) 795 (agli ottavi a Los Cabos)

6. Andrey Rublev (Russia) 750 (agli ottavi a Doha)

7. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 715

8. Hubert Hurkacz (Polonia) 700

9. Taylor Fritz (USA) 695

10. Tommy Paul (USA) 565

11. Carlos Alcaraz (Spagna) 500