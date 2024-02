Il Magnesio Supremo: cos’è, a cosa serve e come si assume

Il Magnesio Supremo è l’integratore di magnesio più venduto in Italia. Sono sempre di più le persone che fanno ricorso a questo tipo di integratori, soprattutto perché le nostre diete spesso sono carenti di questo minerale. Infatti, si stima che nelle diete tipicamente occidentali si assume una quantità fino al 50% inferiore rispetto ai valori nutrizionali consigliati. Inoltre, è da tenere in conto che con la vita frenetica moderna e l’attività sportiva la quantità di magnesio necessaria aumenta.

Il magnesio è un minerale fondamentale per molte funzioni dell’organismo, infatti è il secondo più presente nelle cellule umane. I suoi compiti principali sono:

Regolazione della funzione muscolare : è cruciale per la contrazione e il rilassamento dei muscoli, aiutando a regolare la trasmissione degli impulsi nervosi;

Supporto alla salute delle ossa : è coinvolto nella regolazione dei livelli di calcio nel corpo, essenziale per il mantenimento di ossa forti e sane;

Produzione di energia : è un componente chiave nella produzione di ATP (adenosina trifosfato), la principale fonte di energia a livello cellulare; inoltre, aiuta a convertire il glucosio in energia;

Sintesi Proteica : è coinvolto nella sintesi proteica, un processo essenziale per la crescita e la riparazione delle cellule del corpo;

Regolazione della funzione nervosa : influenza la trasmissione degli impulsi nervosi, avendo effetti sulla riduzione dello stress e sull’equilibrio dell’umore;

Equilibrio elettrolitico : contribuisce a mantenere l’equilibrio degli elettroliti nel corpo che è importante per molte funzioni corporee, tra cui il mantenimento dell’equilibrio idrico e il funzionamento del cuore;

Supporto alla salute cardiaca : regola la pressione sanguigna e contribuisce alla prevenzione di disturbi cardiaci;

Sistema Immunitario: contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario, aiutando il corpo a combattere le infezioni.

Per tutti questi motivi, è essenziale soddisfare il fabbisogno giornaliero di magnesio, che è mediamente di 375 mg per un adulto. Quando non si riesce ad assumerne abbastanza con l’alimentazione o quando il corpo ha bisogno di una dose extra, si può ricorrere agli integratori alimentari come il Magnesio Supremo.

Ma cos’è questo Magnesio Supremo e perché è diverso dagli altri integratori di magnesio?

Cos’è il Magnesio Supremo

Il Magnesio Supremo è un particolare integratore di magnesio sviluppato da Natural Point. A differenza degli altri prodotti, che contengono solo magnesio carbonato, contiene magnesio citrato, formato dall’unione di magnesio citrato e acido citrico. Questo tipo di magnesio è molto più solubile, quindi viene assimilato più facilmente dall’organismo.

Il magnesio supremo viene usato soprattutto da chi ha carenza di questo minerale. Inoltre, è molto usato per:

avere più energia ;

favorire l’equilibrio della funzione psicologica ;

contribuire alla normale funzione muscolare ;

avere ossa e denti più sani;

supportare il funzionamento del sistema nervoso ;

favorire l’equilibrio elettrolitico.

Il Magnesio Supremo è usato anche come rimedio leggero per la stitichezza. Infatti, se assunto al mattino a stomaco vuoto può avere piccoli effetti lassativi per vari motivi:

Effetto osmotico : Il magnesio attrae acqua nel lume intestinale. Questo processo, noto come effetto osmotico, aumenta il volume dell’acqua nelle feci, rendendole più morbide e più facili da evacuare;

Rilassamento della muscolatura liscia : il magnesio aiuta a rilassare i muscoli dell’intestino, facilitando il movimento intestinale;

Bilanciamento degli elettroliti: il magnesio gioca un ruolo importante nel mantenere l’equilibrio degli elettroliti, che è essenziale per il corretto funzionamento dell’intestino.

Invece, contrariamente a quanto alcuni credono, il Magnesio Supremo non ha un effetto diretto sulla perdita di peso. Tuttavia, i suoi effetti sul metabolismo dei nutrienti e sull’energia sono componenti che aiutano il processo di dimagrimento quando si segue una dieta e si svolge attività fisica.

Come assumere correttamente il Magnesio Supremo

La dose giornaliera consigliata di Magnesio Supremo per gli adulti oltre i 14 anni va da 1 a 2 cucchiaini al giorno. La scelta dipende dal proprio fabbisogno e dalle proprie esigenze: può essere utile consultare un medico o un farmacista per una scelta più consapevole. In ogni caso, è bene non superare la dose massima giornaliera di 450 mg.

Per i ragazzi da 11 a 14 anni, invece, è meglio non superare 1 cucchiaino al giorno. Mentre per i bambini dai 3 agli 11 anni si consiglia di assumere mezzo cucchiaino al giorno.

Per assumere il Magnesio Supremo bisogna aggiungerlo in un bicchiere d’acqua di circa 200 ml e mescolare abbondantemente. È bene aspettare che la soluzione diventi trasparente prima di berla. A tal fine, se si usa acqua tiepida o calda il Magnesio Supremo si sciogliera più velocemente e diventerà trasparente in tempi brevi. Se si preferisce, si può usare anche acqua fredda, ma sarà necessario attendere un po’ in più. Per un’assunzione più gradevole, sono state sviluppate anche le versioni a gusto ciliegia e limone.

Il momento migliore per assumere il Magnesio Supremo è al mattino, a stomaco vuoto appena svegli. In questo modo, si ha il migliore effetto sul metabolismo energetico e sul transito intestinale. In alternativa, si può assumere la sera, attendendo un po’ di tempo dopo aver cenato. Un’altra soluzione è sciogliere la polvere in una bottiglia o borraccia d’acqua e portarla con sé per berla durante l’arco della giornata. In ogni caso, è sempre meglio prendere il Magnesio Supremo lontano dai pasti, così da non rischiare di ridurre l’iperacidità della fase digestiva.

Altri tipi di Magnesio Supremo

Oltre al classico Magnesio Supremo, contenente solo magnesio carbonato e acido citrico, ci sono altre versioni del prodotto con l’aggiunta di altri ingredienti:

Magnesio Supremo Ferro : al Magnesio Supremo vengono aggiunti acido folico , succo di barbabietola e Ferro Supremo (composto da ferro liposomiale, vitamina C, rame, vitamina B2). Utile per chi ha carenza di ferro o vuole sfruttare anche i benefici di questo elemento;

Magnesio Supremo Notte Relax : contiene melatonina , vitamina B6 , melissa e camomilla , oltre al Magnesio Supremo. La capacità di favorire la funzione psicologica e il rilassamento muscolare del magnesio sono ampliate con questi ingredienti, che formano un prodotto efficace per addormentarsi e rilassare la mente;

Magnesio Supremo Regolarità Intestinale : alle leggere proprietà lassative del magnesio vengono aggiunte quelle di psillio , finocchio e fibre vegetali . In questo modo, si ottiene un prodotto che favorisce la regolarità intestinale e l’eliminazione dei gas;

Magnesio Supremo Donna : unisce al magnesio alcune vitamine molto utili per specifiche esigenze dell’organismo femminile, ovvero le vitamine B6, B9, B12, K2 e D3 .

Queste versioni sono state sviluppate per potenziare alcuni benefici del magnesio per delle esigenze specifiche. Chiedere un parere a un professionista sanitario è sempre una buona idea per scegliere il prodotto adatto a te.