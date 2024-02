IGTC, Audi al vertice dopo i primi giri a Bathurst

Audi inizia bene il week-end della 12h di Bathurst 2024, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Kelvin van der Linde (Wash It – Audi Sport Team MPC #22) è stato il più competitivo nella FP1 davanti alle due BMW M4 GT3 di WRT.

Raffaele Marciello, elvetico alla prima apparizione in carriera con il marchio bavarese, si è collocato in terza piazza con la vettura #46, condivisa in Oceania e successivamente anche nell’Endurance Cup del GTWC Europe 2024 con Valentino Rossi e Maxime Martin.

Charles Weerts si è classificato secondo con la BMW #32 della compagine di Vincent Vosse, mentre la riconoscibile Mercedes #75 di Sun Energy 1 Racing si è inserita in quarta posizione. Menzione d’onore per l’auto citata, al top negli ultimi due anni con Luca Stolz, Kenny Habul e Jules Gounon.

L’attività nella leggendaria location di Mt. Panorama, una delle piste più spettacolari ed impegnative al mondo, continuerà nella notte italiana con ben tre turni di prove libere. Attenzione particolare sulla singola FP3, ricordiamo infatti che il secondo ed il quarto turno sono riservati ai soli piloti di categoria ‘Bronze’.