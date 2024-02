Hockey pista: Forte dei Marmi e Trissino vincono ancora in Serie A1. Bene Sarzana

Non mollano Forte Dei Marmi e Trissino, rispettivamente la prima e la seconda della classe del Campionato di Serie A1 2023-2024 di hockey su pista. Le due squadre hanno infatti vinto nella domenica dedicata alla diciottesima giornata, procedendo a passo spedito in regular season.

La capolista nello specifico ha archiviato con estrema facilità la pratica Montebello, regolandolo con un secco 9-3, trovando tre reti nel primo periodo. Tutto facile anche per Trissino che, tra le mura amiche, ha arginato Monza per 7-3. Da segnalare poi il blitz di Follonica in casa del Bassano, abile a chiudere i conti sul 2-3. Al momento i toscani guidano la classifica con 49 punti, conservando un margine di due lunghezze sui veneti.

Tra gli altri team bene Sarzana che, nel turno di ieri, ha vinto in casa del Grosseto per 1-6. Successi esterni poi per Valdagno, passato per 2-1 a Giovinazzo, oltre per Breganze, corsaro in quel di Sandrigo per 4-3. Tutto facile poi per Lodi che ha regolato Vercelli per 10-0.

La prossima giornata si svolgerà il 10 febbraio.