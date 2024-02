Golf, Nick Taylor davanti al WM Phoenix Open con il terzo giro neanche a metà

Sarà una maratona domenica maratona al WM Phoenix Open, con i leader dopo la sospensione del sabato pronti ad affrontare oltre 30 buche prima che venga incoronato un vincitore nel deserto dell’Arizona. In uno dei classici appuntamenti del PGA Tour in testa al momento dell’interruzione, c’è il canadese Nick Taylor con uno score di -13, ma dopo aver finito appena sei buche del suo terzo giro.

Maltempo che è stato protagonista tutta la settimana sul TPC Scottsdale, con il gioco che si è fermato alle 18.11 ora locale per oscurità. Un sabato che ha visto prima completare tutto il secondo giro, e poi solo iniziare le terze diciotto buche, dato che nessuno dei settanta e passa golfisti che anno superato il taglio, ha depositato lo score in clubhouse. Il canadese ha continuato sulla scia lunga di quello fatto nei primi due giorni, dopo aver eguagliato il record del TPC Scottsdale con un -11 (60 colpi) per finire il suo primo giro venerdì. Taylor ha completato solo sei buche sabato, con un birdie e cinque par.

Seconda posizione a -12 per l’americano Sahith Theegala, a sua volta dopo sei buche del terzo giro. Lo statunitense ha messo a segno cinque birdie nelle ultime nove buche del secondo round nella mattina di sabato per chiudere in 64 e presentarsi con un colpo di vantaggio sul tee della uno del terzo giro. L’inizio non è stato indimenticabile, con due bogey nelle prime due buche rimediato parzialmente dal birdie della quattro, e domani Theegala sarà uno dei maggiori candidati al successo. Dopo sette buche e con un parziale di -2, al terzo posto troviamo Doug Ghim, che in compagnia di Andrew Novak (+1 dopo sei il suo inizio di terzo giro) sono a -11, a due colpi di distanza dal leader.

Quinto posto in solitaria, con il punteggio di -10, per Jordan Spieth, arrivato al giro di boa del suo terzo giro avendo sulla carta tre birdie e un bogey. Sono in quattro appaiati in decima posizione sul percorso par 71 dell’Arizona, e tra loro c’è Harris English, il più avanti nelle terze diciotto buche, essendo arrivato alla 16, e che con il suo -5 ha, per ora, guadagnato 28 posizioni. Insieme a lui a -10 ci sono: Davis Thompson, Charley Hoffman e Cameron Young.

Chiude la top-10 con lo score di -8 un gruppo foltissimo, con tutti loro che non sono per nulla tagliati fuori dalla corsa al titolo. Tanti nomi importanti andranno a caccia nella maratona domenicale, tra loro Billy Horschel, Wyndham Clark, Sam Burns, Justin Thomas e Scottie Scheffler. In particolare, il n.1 del ranking, cerca una tripletta consecutiva a queste latitudini che sarebbe storia.