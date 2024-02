Ginnastica ritmica, Fabriano vince la prima tappa di Serie A1. Grande duello tra Sofia Raffaeli e Varfolomeev

La Ginnastica Fabriano ha vinto la prima tappa della Serie A1 di ginnastica ritmica, andata in scena al PalaTricalle di Chieti. La stagione dei grandi attrezzi, che culminerà poi con le Olimpiadi di Parigi 2024, si è aperta con il successo delle Campionesse d’Italia. La corazzata marchigiana si è imposta con il punteggio complessivo di 134.250, trascinata da Sofia Raffaeli. La Campionessa del Mondo all-around nel 2022 e argento iridato in carica sul giro completo si è esibita al cerchio (36.100, 19.2 il D Score e 8.350 di esecuzione) e alle clavette (35.850, 18.5 la nota di partenza e 8.6 per l’esecuzione). Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle è stata affiancata da Milena Baldassarri (33.160 alla palla, 16.5 il D Score e 8.2 di esecuzione), insieme a cui rappresenterà il Bel Paese ai Giochi. A completare la formazione è stata Talisa Torretti, capace di 129.150 al nastro.

Secondo posto per la Raffaello Motto di Viareggio (133.050). Il sodalizio toscano è stato guidato dalla tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa del Mondo sul giro completo (a Valencia prevalse nella sfida con Sofia Raffaeli). La teutonica si è esibita alle clavette, tuonando un sontuoso 37.200 (20.0 la nota di partenza, 8.65 di esecuzione) e avendo la meglio su Sofia Raffaeli in questa specialità: abbiamo assistito a un antipasto della sfida che infiammerà le Olimpiadi. Ad affiancarla Chiara Puosi (32.500 al cerchio), Sofia Sicignano (31.800 alla palla) e Chiara Badii (31.550 al nastro).

Il podio è stato completato dall’Udinese (129.950) di Tara Dragas (34.700 alle clavette), Anastasia Simakova (35.100 al cerchio), Isabelle Tavano (30.250 alla palla) e Gaia Mancini (29.900 al nastro). Le padrone di casa dell’Armonia D’Abruzzo Chieti, guidate da Viktoriia Onopriienko (33.450 al cerchio), si sono dovute accontentare della quarta piazza (124.750) davanti alla San Giorgio ’79 di Desio (123.050). Sesto posto per Varese (118.650) a precedere la Forza e Coraggio di Milano (117.300) e la Polimnia Ritmica Romana (117.100). Nono posto per l’Eurogymnica Torino (113.850) davanti a Estense Putinati Ferrara (113.350), Aurora Fano (112.900) e Pontevecchio Bologna (109.800).