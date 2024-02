Flavio Cobolli vicino alla top60: posizioni guadagnate e chi può superarlo questa settimana

Flavio Cobolli è stato eliminato dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del tabellone, nel secondo turno del torneo ATP 500 di Acapulco 2024 di tennis: si ferma la scalata dell’azzurro nella classifica ATP, ma il tennista italiano ritocca il proprio best ranking, dato che al massimo era stato numero 69 del mondo.

Lunedì scorso Cobolli si trovava sempre al numero 69 ATP con 825 punti, ma lunedì 4 marzo scarterà i 20 punti del Challenger di San Benedetto del Tronto 2023, che diventa il 20° torneo dell’azzurro, mentre ad Acapulco ne ha incamerati 75 (50 per aver raggiunto il secondo turno e 25 per aver superato le qualificazioni).

L’azzurro per ora è al numero 62 virtuale della classifica ATP con 880 punti, avendo scalato 7 posizioni ed avendo incamerato 55 punti netti rispetto a lunedì scorso. Possono scavalcarlo soltanto due tennisti, ovvero l’azzurro Luciano Darderi e lo spagnolo Jaume Munar: entrambi supererebbero Cobolli in caso di approdo in finale a Santiago del Cile.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 4 MARZO

Ranking lunedì 26 febbraio: 825, 69° posto.

Punti da scartare lunedì 4 marzo: 20 (Challenger San Benedetto del Tronto 2023, che diventa il 20° torneo di Cobolli).

Punti da incamerare lunedì 4 marzo: 75 (Acapulco 2024).

Ranking lunedì 4 marzo: 880 punti, 62° posto virtuale (possono superarlo l’azzurro Luciano Darderi e lo spagnolo Jaume Munar in caso di approdo in finale a Santiago del Cile).