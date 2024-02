F1, Newey fa pretattica sulla nuova Red Bull? “Risorse limitate, non so se le scelte saranno giuste”

Il controverso caso Horner sta tenendo banco all’interno della Red Bull alla vigilia del Mondiale F1, ma la scuderia austriaca resta comunque la grande favorita in vista dell’imminente campionato. Max Verstappen ha conquistato gli ultimi tre titoli iridati e andrà a caccia del poker al volante di una vettura che sembra irraggiungibile per l’intera concorrenza, come testimoniano le 21 vittorie su 22 Gran Premi disputati nella passata stagione.

All’interno della Red Bull, però, sembra non restare la massima tranquillità e il direttore tecnico Adrian Newey ha manifestato alcuni timori riguardo all’efficienza della nuova monoposto. Nel corso del podcast Talking Bull, l’ingegnere ha dichiarato: “La nostra macchina sarà una terza evoluzione della RB18 (l’auto del 2022, n.d.r). Non sappiamo se sarà la scelta giusta o se risulterà troppo conservativa rispetto a quello che avranno fatto gli altri. Ma in fondo dovremmo dedicare un gruppo di lavoro per valutare nuove idee? Oppure continuare sulla strada intrapresa?“.

Adrian Newey ha fornito anche delle motivazioni: “Le risorse sono limitate, non si può fare tutto. Abbiamo deciso di sviluppare ciò che abbiamo. Spero solo che la mossa si riveli corretta“. Chiara la preoccupazione riguardo alla crescita di Ferrari e Mercedes: “Nel finale di stagione siamo riusciti a vincere tutte le gare tranne Singapore, ma tutti ci stavano alle calcagna. La pressione si è fatta alta. Ad Austin stavamo per perdere. Abbiamo rischiato puntando su una sosta in più e Verstappen ha completato l’opera. A Las Vegas, invece, era Leclerc con la Ferrari a risultare il pilota più veloce. Anche in quel caso Max ha fatto la differenza“. La RB20 verrà presentata il prossimo 15 febbraio.