F1, Max Verstappen e Red Bull il binomio da battere: qual è il vantaggio su Ferrari? Marko e Sainz dicono la loro…

I test in Bahrain di F1 sono già un ricordo e la sensazione è la seguente: Max Verstappen e Red Bull, binomio di riferimento. Sai che novità, verrebbe da dire. Tuttavia, la domanda che ci si pone in avvicinamento al primo appuntamento del Mondiale 2024, previsto proprio sul circuito di Sakhir (29 febbraio-2 marzo), è la seguente: quale sarà il margine di vantaggio di Max nei confronti della concorrenza?

Alla prova dei fatti, nessuno mette in discussione il primato dell’olandese, ma ci si chiede quanto abbia nel taschino. Se si considerano i tempi della tre-giorni di prove pre-season, il range è molto variabile e dipende da fattori non noti a chi ha accesso alle informazioni in maniera limitata. I riscontri dipendono dalle mappature del motore, dal carburante e dal lavoro effettuato dai singoli team.

Tuttavia, basandoci sulle impressioni, alle spalle di Verstappen la più immediata inseguitrice dovrebbe essere la Ferrari. Lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc hanno messo insieme prestazioni consistenti e costanti, soprattutto nella simulazione del passo gara con gomme C1 e C2 (dure), mentre con le C3 (medie) qualche problema in più c’è stato nel confronto con Max.

A questo proposito, il consulente della Red Bull, Helmut Marko, ha dichiarato ai media presenti in circuito che il vantaggio della RB20 sulla SF-24 sia dell’ordine dei tre decimi. Sainz, pungolato sul tema, ha risposto: “Non so se si tratti di tre decimi, un decimo, mezzo secondo. È impossibile saperlo in questo momento con i carichi di carburante e le modalità del motore. Posso però già dirvi che a Milton Keynes hanno fatto una macchina davvero buona. Anche noi siamo stati veloci, ma credo che sia troppo presto per saperlo“.

Non resta che attendere quindi il primo fine settimana in Bahrain, dal momento che il tempo delle “partite a poker” sarà terminato.