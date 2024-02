F1, Lewis Hamilton: “Non siamo al livello che vorremmo, in Mercedes hanno capito la mia scelta”

Lewis Hamilton si appresta a cominciare la sua dodicesima e ultima stagione in Mercedes, con l’obiettivo di tornare a vincere un Gran Premio prima di trasferirsi a Maranello nel 2025 per chiudere il cerchio di una carriera leggendaria. Il sette volte campione del mondo non sale sul gradino più alto del podio da oltre due anni (GP Arabia Saudita 2021) e vuole dunque interrompere questo digiuno, anche se non sarà facile riuscirci nei prossimi mesi considerando la qualità del binomio Red Bull-Verstappen.

Quest’oggi il “Re Nero” ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delle prove libere del Gran Premio del Bahrain 2024, primo round della nuova stagione di Formula Uno: “Atmosfera buona dopo i test, un po’ la stessa rispetto ad ogni stagione. Siamo tutti molto concentrati ed è sempre un momento entusiasmante ad inizio anno quando ci riuniamo tutti insieme e c’è sempre grande motivazione all’interno del team. Abbiamo ancora alcuni problemi da risolvere con il lavoro, la situazione non è perfetta ma è migliore rispetto agli ultimi due anni. Ancora però non siamo al livello che vorremmo, perché non competiamo con i migliori della griglia, ma c’è del materiale su cui lavorare“.

Sul possibile futuro di George Russell come leader della Mercedes: “Non saprei. Sono sicuro che sia in grado di farlo, però non so che altro dire a riguardo. George è un pilota molto tecnico, sa coinvolgere tanto la squadra e ha fatto tantissima strada da quando era alla Williams e da quando è entrato nel team. È molto vicino a Toto e sono sicuro che quella sarà la sua posizione“.

Sul clima all’interno del team in una stagione da separato in casa: “Non cambia nulla in realtà. Sono andato in fabbrica lunedì e vogliamo attaccare subito a tutta. Tutti sono concentrati sul lavoro e c’è così tanto affetto all’interno del team che tutti hanno capito la mia scelta e mi stanno garantendo un grande supporto. Sono pronto a dare il mio meglio, ogni settimana sarà emozionante. Già la prova sedile è stata la mia ultima in Mercedes e mi ricordo ancora la prima, anche il test invernale è stato l’ultimo. Ci saranno tante esperienze emozionanti durante la stagione, ma faremo tutto assieme”.

Hamilton ha poi raccontato la sua pausa invernale: “È stato un inverno difficile e inconsueto. Gli inverni stanno diventando sempre più corti. Ho riflettuto molto nel mese di dicembre, c’è voluto del tempo per riformare il mio management e non è mai un processo semplice. A gennaio tutto è stato sconvolto, quando si è presentata questa opportunità. Ho passato tanto tempo da solo per prendere la decisione giusta e penso di averla presa. Sono davvero entusiasta, come sono entusiasta per questa stagione. So che Mercedes vincerà un altro campionato e sarà fiero di aver fatto parte di questo percorso, perché penso di aver contribuito a tanti processi che sono stati messi in atto e anche alla diversità nel team“.